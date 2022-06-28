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الهلال يمدد عقد الكوري الجنوبي هيون سو

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جانغ الهلال
جانغ يلعب مع الهلال منذ 2019

الهلال يمدد عقد الكوري الجنوبي هيون سو

العربية.نت

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مدد نادي الهلال السعودي تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو يوم الثلاثاء وذلك بعد يوم من الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتقل هيون سو إلى الهلال صيف 2019، وكان عقده السابق ينتهي بنهاية الشهر الجاري قبل أن تعلن إدارة فهد بن نافل تمديد التعاقد معه.

ولعب جانغ هيون سو 35 مباراة مع الهلال في الموسم المنقضي مؤخراً والذي شهد تتويج "الأزرق" ببطولة الدوري وكأس السوبر بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.

وفاز هيون سو مع الهلال ببطولة الدوري 3 مرات وكأس السوبر وكأس الملك بالإضافة إلى كأس دوري أبطال آسيا مرتين.

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