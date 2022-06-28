الهلال يهزم الفيصلي ويتوج بالدوري السعودي

احتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي في نهاية مثيرة للموسم يوم الاثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاكه أفضلية في المواجهة المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الثالث على التوالي والخامس في ست سنوات.

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وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف اليوم.

وبدأ الهلال بقوة وسجل أوديون إيغالو الهدف الأول بعد سبع دقائق، وأضاف المهاجم النيجيري هدفا في الدقيقة 64، وجاء الهدفان بعد تمريرتين حاسمتين من البرازيلي ميشيل ديلغادو. وقلص الفيصلي الفارق بفضل ضربة رأس من كلايسون في الدقيقة 70.