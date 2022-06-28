.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنجاز تاريخي للهلال .. 3 بطولات دوري متتالية

  • الخط
الهلال
الهلال فاز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 3 مرات متتالية

إنجاز تاريخي للهلال .. 3 بطولات دوري متتالية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصبح الهلال أول فريق يفوز ببطولة دوري المحترفين السعودي 3 مرات متتالية عقب تغلبه على الفيصلي 2-1، ليحتفظ بالبطولة التي حققها الموسمين الماضيين.

وفاز الهلال ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020، وفي الموسم الماضي احتفظ بالبطولة، قبل أن يحقق مسابقة الدوري للمرة الثالثة يوم الاثنين.

وفاز الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2009-2010 و2010-2011، قبل أن يخسر البطولة في الموسم التالي لمصلحة الشباب.

وحقق الهلال بطولة الدوري موسم 2016-2017 وأتبعها ببطولة موسم 2017-2018، لكنه خسر النسخة الثالثة لمصلحة النصر.

وفاز الهلال بسبع نسخ من دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته في 2008-2009.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات اليونانية تعيد الحياة جزئيًا إلى غابات جزيرة إيفينا السلطات اليونانية تعيد الحياة جزئيًا إلى غابات جزيرة إيفينا
اكتشف المزيد