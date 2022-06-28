إنجاز تاريخي للهلال .. 3 بطولات دوري متتالية

أصبح الهلال أول فريق يفوز ببطولة دوري المحترفين السعودي 3 مرات متتالية عقب تغلبه على الفيصلي 2-1، ليحتفظ بالبطولة التي حققها الموسمين الماضيين.
وفاز الهلال ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020، وفي الموسم الماضي احتفظ بالبطولة، قبل أن يحقق مسابقة الدوري للمرة الثالثة يوم الاثنين.
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وفاز الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2009-2010 و2010-2011، قبل أن يخسر البطولة في الموسم التالي لمصلحة الشباب.
وحقق الهلال بطولة الدوري موسم 2016-2017 وأتبعها ببطولة موسم 2017-2018، لكنه خسر النسخة الثالثة لمصلحة النصر.
وفاز الهلال بسبع نسخ من دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته في 2008-2009.
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