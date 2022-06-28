إيغالو يفوز بجائزة الهداف للمرة الأولى في مسيرته

استطاع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال الفوز بجائزة الهداف للمرة الأولى في مسيرته بعد ثنائيته في مرمى الفيصلي في ختام بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الهلال على ضيفه الفيصلي 2 - 1 في آخر جولات الدوري السعودي 2021-2022 بثنائية مهاجمه النيجيري ليتربع على صدارة الهدافين برصيد 24 هدفا.

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وتربع إيغالو على صدارة الهدافين متفوقا على البرازيليين رومارينيو وأندرسون تاليسكا بفارق 4 أهداف.

وفي مسيرته التي انطلقت عام 2007 لم يسبق للمهاجم النيجيري (33 عاما) الفوز بجائزة الهداف على الرغم من منافسته عليها عددا من المواسم في مختلف البطولات.

وتعود أول مرة سجل فيها المهاجم النيجيري أكثر من 10 أهداف إلى موسم 2008-2009 برفقة فريق الشباب لأودينيزي وحينها سجل 11 وكان رابعا في التريب، فيما سجل في موسم 2009-2010 16 هدفا برفقة غرناطة في دوري درجة الثانية وحل حينها ثالثا في الترتيب.

ولعب بعدها إيغالو في عدة بطولات كبرى مثل الدوري الإسباني والإنجليزي ليصل عدد أهدافه في موسم 2014-2015 20 هدفا في دوري الدرجة الأولى قبل أن يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز 16 هدفا في موسم 2015-2016.

وخلال أعوامه الثلاث في الدوري الصيني بشعار نادي تشانغشون ياتاي وشانغهاي تشينهوا نافس إيغالو على صدارة الهدافين بقوة إذ سجل في موسمه الأول 15 هدفا قبل أن يحتل ثاني الترتيب في العام اللاحق برصيد 21 هدفا فيما سجل في عام 2019 10 أهداف.

وبعد فترة متواضعة مع مانشستر يونايتد انتقل إيغالو إلى الشباب وسجل في موسمه الأول 9 أهداف قبل انتقاله إلى الهلال منتصف الموسم الحالي إلى الهلال إذ سجل في النصف الأول من المسابقة 12 هدفا بقميص فريقه السابق قبل أن يسجل 12 بشعار فريقه الجديد المتوج بالمسابقة.