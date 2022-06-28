بعد 65 عاماً منذ بدايته.. ديربي جدة يتوقف

سيتوقف ديربي جدة عن الظهور الموسم المقبل بعد 65 عاماً منذ بدايته بعدما هبط أهلي جدة للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري "يلو" يوم الاثنين عقب تعادله السلبي مع الشباب بلا أهداف في ختام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلق الديربي بين الاتحاد والأهلي في عام 1957م في بطولة كأس الملك، وكان آخر ديربي جمع الفريقين مطلع العام الجاري وانتهى بفوز الاتحاد 4-3 في مباراة شهيرة.

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ولعب الفريقان 212 مباراة عبر تاريخها في بطولات الكأس المحلية والدوري السعودي في فترة ما قبل المحترفين وما بعدها بالإضافة إلى البطولة العربية ودوري أبطال آسيا في نصف نهائي نسخة 2012.

وتغلب اتحاد جدة على جاره وغريمه التقليدي ذهاباً وإياباً في الموسم المنقضي مؤخراً، بهدفين دون رد وأخيراً مباراة 4-3 في فبراير 2022.



