دياز يدخل تاريخ دوري المحترفين ويعادل رقم كالديرون

أصبح الأرجنتيني رامون دياز أول مدرب يفوز بلقبي دوري محترفين مع فريق واحد، كما عادل رقم مواطنه غابرييل كالديرون لكن الأخير حققهما مع فريقين مختلفين.

وقاد دياز الهلال لبطولة الدوري رقم 7 في خزائن الأزرق العاصمي خلال دوري المحترفين، بعدما فاز على الفيصلي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الموسم على ملعب الملك فهد الدولي مساء يوم الإثنين.

مادة اعلانية

وخسر دياز مباراة وحيدة بالدوري منذ عودته لقيادة الفريق أمام الفيحاء، فيما فاز في 12 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلوا 7 أهداف.

ويعد هذا اللقب هو الثاني لدياز مع الهلال بعد موسم 2016-2017 حينما حصد الأزرق العاصميّ اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، وقبل جولتين على النهاية بعد الفوز على الشباب بهدفين لهدف، منهيًا الموسم بفارق 11 نقطة عن الوصيف أهلي جدة.

وجلب مواطنه كالديرون النسخة الأولى من دوري المحترفين موسم 2008-2009 لأصفر الغربية وتوّج من الرياض بعد الفوز على الهلال في آخر جولات الموسم 2-1، لينهيه متصدرًا بـ55 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف.

وبعدها بعامين فاز كالديرون بلقبه الثاني لكن بألوان الهلال، بعدما أنهى المسابقة قبل أسبوعين بالفوز على الرائد بهدفين لهدف ودون تذوق طعم الهزيمة طوال المسابقة، وانتهى الدوري بفارق 13 نقطة لصالح الفريق العاصميّ بعيدًا عن صاحب المركز الثاني اتحاد جدة.