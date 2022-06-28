"الدرجات الدنيا" تلاحق أليوسكي من سويسرا إلى الأهلي

سيكون المقدوني إزغان أليوسكي أمام العودة إلى مسابقات الدرجات الدنيا مجددا، بعدما هبط فريقه الأهلي لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، مساء الاثنين، بعد موسمين قضاهما في دوري المحترفين بإنجلترا والسعودية.



ويملك أليوسكي رصيدا طويلا في مسابقات الدرجات الأدنى خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 4 مواسم فقط في دوريات القمة مرة مع ليدز يونايتد في "البريميرليغ"، وموسم مع الأهلي في الدوري السعودي، إضافة إلى موسمين في سويسرا بقميص لوغانو.

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وبدأ الظهير البالغ من العمر "30 عاما" مسيرته مع فريق يونغ بويز السويسري تحت 18 عاما في موسم 2009-2010 وخاض 22 لقاء، وبعدها لعب في دوري الدرجة الرابعة والثالثة مع ذات الفريق لكن تحت 21 سنة لغاية موسم 2012-2013، وتمت إعارته في شتاء 2013 إلى شافهاوزن الذي خاض معه 11 لقاء في الدرجة الثالثة بسويسرا، ونجح في تحقيق المركز الأول مع الفريق الذي عمل على شراء عقده نهاية الموسم.



وخاض أليوسكي ثلاثة مواسم مع شافهاوزن السويسري في دوري الدرجة الثانية، وانتقل بعدها إلى لوغانو في يناير 2016 معارا قبل أن يشتري عقده بعد ذلك.



وتمكن الدولي المقدوني من اللعب في "السوبر ليغ" وهي المسابقة الأولى في سويسرا لمدة موسمين، وفي عامه الأول 2015-2016 نجا فريقه من الهبوط بفارق نقطه عندما حل تاسعا "قبل الأخير" في جدول الترتيب، وفي موسمه التالي حل لوغانو ثالثا في ترتيب الدوري.





وانتقل الظهير الأيسر في صيف 2017 إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، ولعب في دوري الدرجة الأولى " الشامبيونشيب" لمدة 3 مواسم، وفي عامه الأول تواجد مع ليدز في المركز الـ 13، وفي الثاني خرج من نصف نهائي ملحق الترقي، قبل أن يتأهل ليدز متصدرا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الثالث للاعب المقدوني.



وخاض أليوسكي 36 مباراة في "البريمرليغ" مع ليدز في موسم 2020-2021، ونجح الفريق في احتلال المركز التاسع.





وفي صيف 2021، انتقل أليوسكي إلى أهلي جدة، الذي أنهى موسمه معه بالهبوط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وحصل أليوسكي على أعلى تقييم بين لاعبي الأهلي حسب موقع "سوفا سكور" بتقييم بلغ "7.18"، وذلك بعدما خاض 28 مباراة وتواجد في فريق الأسبوع 4 مرات، مع تسجيل 6 أهداف.