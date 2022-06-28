"إي إس بي إن": سيبولدي يذوق مرارة الهبوط مجدداً

سلطت شبكة "إي إي بي إن" بنسختها المكسيكية الضوء على هبوط أهلي جدة إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، مشيرة إلى أن ما حدث في مباراة الشباب أعاد إلى ذاكرة المدرب روبرت سيبولدي تجربته المريرة بالهبوط مع فريق فيراكروز المكسيكي قبل 3 أعوام.

وهبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين بعد تعادله السلبي مع الشباب بلا أهداف ليحتل المركز 15 في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ويرافق الفيصلي والحزم إلى دوري "يلو".

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وقالت الشبكة العالمية يوم الثلاثاء: جاء سيبولدي إلى الأهلي في مارس من العام الجاري، وخاض معه 7 مباريات فاز مرة واحدة وتعادل أربعاً مقابل الخسارة مرتين، جعلت النادي العريق يغادر درجة الطليعة لأول مرة منذ تأسيسه في الثلاثينات الميلادية وتحديداً في 1937م.

وزادت: تجربة الهبوط مع أهلي جدة أعادت إلى ذاكرة المدرب الأورغوياني ما حدث معه في فريق فيراكروز موسم 2018-2019 عندما فاز في 3 مناسبات فقط خلال 20 مباراة مقابل التعادل 5 والخسارة في 12 مناسبة آخرها 9-2 أمام باتشوكا، ومن ثم قررت رابطة الدوري معاقبته بخصم النقاط، ما جعله أحد أسرع الهابطين في تاريخ الدوري المكسيكي.

