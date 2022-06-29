فرنسيو النصر بين بطولات فيرنانديز وهزيمة كارتيرون التاريخية

سيخلف الفرنسي رودي غارسيا 4 من مواطنيه سبق لهم تدريب النصر خلال 37 عاماً مضت، إذ تحفظ ذاكرة النصراويين الكثير من البطولات لجان فيرنانديز والهزيمة الأقسى تاريخياً في الديربي مع باتريس كارتيرون.

وتعاقد النصر يوم الأربعاء مع الفرنسي رودي غارسيا مدرب ليل ومرسيليا وليون الفرنسيين وروما الإيطالي، ليكون مدرباً للفريق الموسم المقبل، إذ سيكون خامس مدرب فرنسي يقود الأصفر بعد الراحلين روبير هيربان وهنري ميشيل وجان فيرنانديز وأخيراً باتريس كارتيرون.

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وغاب النصر عن البطولات مطلع الثمانينات الميلادية عقب رحيل "النملة"فورميغا عام 1981، لكن التعاقد مع الفرنسي هيربان ذي الشعر المنكوس والذي كان وصيفاً لدوري أبطال أوروبا مع سانت إيتيان أنهى ذلك الصيام عقب الفوز بكأس الملك على حساب اتحاد جدة بهدف يوسف خميس شهر يناير 1986.

ولجأ النصراويون في التسعينات الميلادية وتحديداً صيف 1993 إلى جان فيرنانديز مدرب مرسيليا حينها بعدما حل الفريق في المركز التاسع موسم 1992-1993.

وحضر فيرنانديز إلى السعودية وقاد النصر للفوز ببطولة الدوري السعودي 1993-1994 على حساب الرياض بهدف لا رد له في المباراة النهائية، وعاد بعد ذلك إلى بلاده ليدرب ليل، وحينها توجه النصر إلى فرنسي آخر وهو الشهير هنري ميشيل ليكون مدرباً للفريق موسم 1994-1995.

وجاء مدرب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان السابق إلى الرياض لكنه لم يستطع البقاء بعدما ألغت إدارة النصر عقده منتصف ذلك الموسم وتكلف يوسف خميس بالمهمة التي انتهت بفوز النصر ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي.



عاد النصراويون من جديد إلى فيرنانديز، ونجح الرجل الفرنسي بتحقيق بطولة كأس أندية الخليج 1996، لكنه في المقابل خسر أمام سيونغنام الكوري الجنوبي في نهائي كأس آسيا للأندية أبطال الدوري، وخرج من الهلال في نصف نهائي بطولة الأندية العربية بركلات الترجيح، ورحل عقبها إلى الشباب وحقق مع الأخير بطولة كأس ولي العهد في نفس الموسم على حساب النصر ذاته.

وبعد عامين، عاد فيرنانديز لقيادة النصر في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية، ونجح بمنح الأصفر بطولته الآسيوية الأولى عام 1998 عندما تغلب على سامسونغ الكوري الجنوبي بهدف البلغاري خريستو ستويشكوف الذي أهل الفريق للمشاركة في كأس السوبر الآسيوية أمام بوهانغ الكوري الجنوبي وبعد ذلك التأهل إلى بطولة كأس أندية العالم 2000 في البرازيل.



وفي مطلع 2017 حضر باتريس كارتيرون إلى السعودية للمرة الأولى ليتولى تدريب النصر في 11 مباراة، خسر منها مباراة نهائي كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة وربع نهائي كأس الملك أمام الهلال وأخيراً الهزيمة الأكبر في تاريخ ديربي الرياض عندما سقط أمام الهلال ومدربه رامون دياز بخمسة أهداف مقابل هدف.