الاتفاق يمدد عقد مدربه كارتيرون حتى نهاية الموسم المقبل

جدد الاتفاق يوم الخميس عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال الاتفاق في بيان، إن هذه الخطوة "تأتي للمحافظة على الاستقرار الفني بعد أن نجح كارتيرون في مهمته بقيادة الفريق إلى بر الأمان بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022".

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واستعان الاتفاق في مارس الماضي بمدرب الزمالك السابق حتى نهاية الموسم خلفا للصربي فلادان ميلويفيتش.

وخاض الفريق بقيادة كارتيرون آخر ثماني مباريات في الدوري فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاث وسجل خلالها الفريق 14 هدفا واستقبل 11 هدفا ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز 11.

وسبق لكارتيرون تدريب النصر والتعاون في الدوري السعودي إضافة إلى الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الذي توج معه بدوري أبطال أفريقيا، ومنتخب مالي.