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دياز الأفضل.. سليتي والمعيوف يحصدون جوائز مايو ويونيو

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دياز قاد الهلال إلى تحقيق اللقب

دياز الأفضل.. سليتي والمعيوف يحصدون جوائز مايو ويونيو

العربية.نت

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أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال في حصد جائزة أفضل مدرب، والتونسي نعيم سليتي لاعب فريق الاتفاق أفضل لاعب، وحارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لحارس فريق الطائي نواف العقيدي، وذلك عن شهري "مايو، يونيو" في الدوري السعودي للجولات (26 - 27 - 28 - 29 - 30).

وقاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز فريق الهلال إلى تحقيق لقب الدوري، مساء الاثنين الماضي.

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