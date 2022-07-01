تعرف على أفضل 10 مراوغين في الدوري السعودي

شهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022 بعض المفاجآت، بغياب أمهر أجانب رباعي مقدمة جدول الترتيب "الهلال والاتحاد والنصر والشباب"، وتواجد التونسي نعيم سليتي، صانع ألعاب الاتفاق، على رأس قائمة أفضل المراوغين في المسابقة، وذلك بحسب الإحصائيات.

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10/ حسين العيسى

نجح موهبة نادي الباطن في اقتحام القائمة بعدما قام بـ 39 مراوغة ناجحة من 88 محاولة، بنسبة نجاح بلغت 44% للاعب البالغ من العمر "22 عاما".

9/ سالم الدوسري

حل نجم نادي الهلال في المرتبة التاسعة، وذلك بعدما قام بـ 39 مراوغة من 71 محاولة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 54% للجناح الذي حقق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي مع الفريق العاصمي.

8/ محمد رايحي

الهولندي صاحب الأصول المغربية يعد ثاني لاعب من فريق الباطن يتواجد في القائمة، حيث قام بـ 41 مراوغة في موسمه الثاني بالدوري، بنسبة بلغت 42% من 96 محاولة لصاحب الـ "28 عاما".

7/ عبدالرحمن غريب

في المرتبة السابعة تواجد الدولي السعودي ولاعب أهلي جدة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، إذ يعرف عن غريب "25 عاما" استخدامه للسرعة والمهارة، مما مكنه من تحقيق 43 مراوغة ناجحة من 104 محاولات بنجاح وصل إلى 41%.

6/ محمد فوزير

يمتاز صانع الألعاب المغربي ولاعب الرائد باستخدامه لكلتا قدميه، مما جعله يقوم بـ 44 مراوغة ناجحة من 88 محاولة بنسبة نجاح "50%"، مع الفريق الذي حل سابعا في ترتيب الدوري.

5/ كويفا

اللاعب البيروفي الذي يبلغ طوله "1.69 متراً" استطاع الوصول إلى 47 مراوغة ناجحة خلال 24 مباراة مع الفتح بالموسم المنصرم في الدوري، وذلك من 101 محاولة بنسبة نجاح "46%".

4/ أولا جون

تمكن الجناح الهولندي – الليبيري من تحقيق 49 مراوغة في موسمه الأول مع الحزم، بنسبة 49 مراوغة ناجحة من 102 محاولة بنسبة نجاح وصلت إلى 48%.

3/ أمير سعيود

حقق الجزائري صاحب الـ"31 عاما" ولاعب نادي الطائي، 52 مراوغة ناجحة من مجموع 118 بنسبة بلغت "44%".

2/ عبدالعزيز البيشي

تمكن جناح المنتخب السعودي ولاعب اتحاد جدة من احتلال المرتبة الثانية كأكثر اللاعبين المراوغين في الدوري، بعدما وصل إلى 53 مراوغة من 98 محاولة بنسبة نجاح "54%".

1/ نعيم سليتي

النجم التونسي ولاعب نادي الاتفاق احتل المركز الأول وتصدر قائمة أفضل المراوغين في الدوري، بنسبة نجاح بلغت 56% من 113 محاولة، بعدما وصلت عدد مراوغاته الناجحة إلى 64.