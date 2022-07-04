اتحاد جدة يودع كوزمين كونترا

أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، عن نهاية مسيرة المدرب الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم.

وودع النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المدرب البالغ من العمر "46 عاما" بأبرز لقطاته مع الفريق في الموسم المنصرم، مع عبارة "شكرا كوزمين كونترا".

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وأشرف كونترا على تدريب الاتحاد في 29 أغسطس 2021، وقاده إلى تحقيق المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.