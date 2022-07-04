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البرتغالي نونو سانتو يتولى تدريب اتحاد جدة

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نونو سانتو وولفرهامبتون
البرتغالي نونو سانتو

البرتغالي نونو سانتو يتولى تدريب اتحاد جدة

العربية. نت

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أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للروماني كوزمين كونترا.

وقال النادي السعودي في بيان رسمي: نونو سانتو مدرباً للاتحاد حتى 2024.

ويعد الاتحاد النادي السادس في مسيرة المدرب البالغ من العمر "48 عاما"، والذي بدأ مسيرته مع ريو آفي البرتغالي، ثم قاد فالنسيا الإسباني وبورتو البرتغالي، وكانت آخر تجربتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون وتوتنهام.

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