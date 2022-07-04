الهلال يمدد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز

أعلن الهلال السعودي صباح يوم الاثنين تمديد تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز حتى نهاية الموسم المقبل وذلك عقب الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الأسبوع الماضي.
وحضر دياز إلى الهلال في فبراير الماضي ليخلف البرتغالي ليوناردو جارديم، وقاد الفريق إلى الاحتفاظ ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي.
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ودرب دياز الهلال في فترة سابقة بين عامي 2016 و2018 وحقق خلالها بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.
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