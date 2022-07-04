بيدرو إيمانويل يلغي تجربة النصر من سيرته المهنية

كشف المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل أنه خاض تجربة واحدة في الدوري السعودي وكانت مع التعاون، عندما نجح في تحقيق لقب كأس الملك رغم أنه درب النصر الموسم الماضي، مؤكدا أنه يرغب في وضع فريقه الجديد الخليج ضمن المقدمة.

وتعاقد الخليج الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي مع المدرب السابق للتعاون والنصر السعوديين لقيادته في الموسم الجديد.

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وقال بيدرو في مقابلة مع "العربية" يوم الاثنين عن تجربته الجديدة: اتفقنا مع الإدارة على أنه بإمكاننا أن ننجز عملا رائعا، وأن نمنح النادي كل ما بوسعنا ليكون في الفئة الأولى، سنعمل على التعاقد مع لاعبين أصحاب جودة وكفاءة، ونحتاج للصبر من أجل بناء فريق قوي، علينا أن نكون جاهزين لدوري مليء بالمتطلبات والتنافسية، وقد تكون رحلة صعبة لكن بمقدورنا تحقيق الأهداف.

وأضاف: الدوري السعودي يزداد تنافسية موسما بعد آخر، وسوف نضم أفضل اللاعبين، لأنني أريد فريقا يحارب من أجل كسب كل نقطة في المباراة.

وردا على سؤال حول التجربتين اللتين خاضهما في الدوري السعودي مع التعاون والنصر، أجاب: يؤسفني أن أصحح الأمر، لأنه خضت تجربة واحدة فقط وكانت مع التعاون، لمدة موسم كامل وأظهرنا فيه طبيعة العمل، لسوء الحظ مع النصر قضيت شهرا فقط ولا يسع المرء أن ينجز أي شيء خلال هذه الفترة، ولهذا السبب رغبت بالعودة إلى السعودية لأنه لم تكن لحظات سعيدة في مسيرتي العملية، وهذا أصبح من الماضي ونحن أبناء اليوم وسوف أعمل مع الخليج وسأظهر أنه يمكننا أن نكون في المقدمة.