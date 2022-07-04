نونو سانتو.. مهاجر فتح لمينديز باب الثراء والشهرة

غادر نونو إسبيريتو سانتو القارة السمراء طفلاً برفقة والديه بحثاً عن ظروف معيشية أفضل، وقادته الصدفة ليكون صديقاً حميماً لأكبر وكلاء أعمال اللاعبين في العالم قبل أن يصبح أحد أهم المدربين البرتغاليين في العالم.

وتعود جذور نونو الذي وقع يوم الاثنين عقداً مع اتحاد جدة يتولى بموجبه تدريب الفريق حتى 2024، إلى جمهورية ساو تومي أند برنسيبي وتعد ثاني أصغر دولة أفريقية وثاني أقل عدداً للسكان بعد جزر سيشل السياحية.

مادة اعلانية

حياته في إفريقيا

عاش نونو حياته في برنسبي على ضفاف المحيط الأطلسي واصفا فترته تلك : حيث كنت أقطن يوجد شارع وحيد بالإضافة إلى عدد من منازل أقربائي ولم يكن هناك مركبات وإن احتجت إلى لعب كرة القدم كل ما علي فعله هو النداء بأعلى صوتي للمنزل السادس.

وحصلت ساو تومي على استقلاليتها من البرتغال في 1975 بعد ولادة مدرب الاتحاد بـ 536 يوما وأضاف نونو عن طفولته في برنسبي حينها : لا أستطيع القول بأن الفترة التي قضيتها هناك كان لها تأثير علي أم لا ولكن ما شعرت به حينها هي الحرية والأمان، وكانت هناك ضرورة للتواصل البشري بالنسبة لي إذ بقيت هناك حتى السابعة من عمري وعشت في البرتغال بطريقة مماثلة لذلك لا أستطيع أن أؤكد هل أثرت برنسبي علي لكنني أشتاق لها ومتحمس للعودة والعيش بتلك الطريقة بعد أن أتوقف عن عملي.



نونو يلتقي مينديز ويتغير مستقبله

وارتبط اسم نونو بوكيل أعمال اللاعبين الشهير جورجي مينديز إذ تعود القصة إلى تعارف هامشي بينهما في ملهى ليلي عام 1996 حينها كان مينديز يعمل منسقاً موسيقياً بشكل مؤقت ومالكاً لمحل أفلام فيديو، وكان حارس المرمى يبحث عن ناد يظهره للواجهة ليقنع مينديز صديقه الجديد أن يكون أول موكليه ويقنعه بالذهاب معه في رحلة إسبانية مدتها ساعتان ونصف ليضع على طاولته أول عقد احترافي حارساً لمرمى ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني بعدما أقنع الرئيس بمفاوضاته.

وكشف نونو تفاصيل لقائه الذي غير مستقبله في عالم كرة القدم : امتلك مينديز ناد ليلي وأعتقد ان أول مرة التقيته فيها كانت هناك، حينها قال لي أحد أصدقائي أنه سيعرفني على شخص يمكنه مساعدتي، حينها كنت إحدى أولى صفقاته.

وأصبح مينديز مالك وكالة "جستيفيوت" لأعمال اللاعبين والمدربين بعدها أكبر اسم في مجاله مع موكلين مثل كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو وديوغو جوتا وروبن دياز وغيرهم من النجوم، لتبدأ بعدها علاقة بين الطرفين مستمرة لـ26 عاماً.

"قائد بلا شارة"

وعرف نونو في البرتغال بلقب "أو سستيتوت" والذي يعني الاحتياطي لعدم تذمره من بقائه على دكة البدلاء فترات طويلة في مسيرته إذ امتدحه زميله المدافع برونو ألفيش السابق في بورتو بأنه قائد بلا شارة لقدرته الدائمة على تحفيز زملائه لحظات الانكسار فيما أشاد به مدربه مورينيو بقوله: عندما تمتلك نونو فلا داعي للقلق من الأجواء في غرفة الملابس.



ودلف إسبيرتو إلى عالم التدريب في عام 2014 بعدما أقال ريو آفي المدرب كارلوس بريتو في 2014، وعين نونو، وقاد الأخير الفريق إلى نهائيي كأس البرتغال وكأس الليغاء وأوصل الفريق إلى بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينتقل إلى تدريب فالنسيا لخلافة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي صيف 2014، وبسبب النتائج الجيدة تم تمديد تعاقده مع النادي إلى 2018.

ونجح سانتو بالحصول على المركز الرابع في موسم 2014-2015 مع فالنسيا وحصل على جائزة الشهر 3 مرات ذلك الموسم، ولكنه استقال من منصبه في نوفمبر 2015 عقب سلسلة من النتائج السيئة، وانتقل بعدخا إلى بورتو لكنه لم يحقق النجاح وتمت إقالته بعد موسم واحد.

ورحل نونو في مايو 2017 ليكون مدرباً لوولفرهامبتون، ونجح بإعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عقب غياب أعوام وبنتائج باهرة، وأنهى موسم 2018-2019 في المركز السابع كأعلى مركز يحصل عليه الفريق بتاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي العام اللاحق حافظ على المركز وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي في أفضل إنجاز قاري منذ مطلع السبعينات الميلادية، وفي الموسم الماضي تولى تدريب توتنهام وحقق معه أفضل بداية في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي بالفوز في 3 مباريات متتالية، لكنه أقيل من منصبه في نوفمبر بعد سلسلة نتائج سلبية.



غضب وارنوك واحتفال نونو

وخلال أعوامه الأربع في بريطانيا سبق لنونو التعرض لموقف وضعه في مرمى وسائل الإعلام فبعدما انتصر فريقه على كارديف في ويلز ضمن موسم 2017-2018 وحينها ذهب نيل وارنوك مدرب الأخير ليصافح نونو رغم امتعاضه الشديد من الخسارة إلا أن البرتغالي كان يحتفل برفقة لاعبيه وطواقمه ما دفع المدرب الإنجليزي العجوز إلى مهاجمته ووصف ما فعله بـ"العار" وعدم احترامه لتقاليد كرة القدم الإنجليزية وأظهرت اللقطات حينها محاولة البرتغالي تدارك موقفه دون جدوى إذ كان وارنوك في حالة غضب شديدة.