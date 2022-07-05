كونترا: اتفقت مع الاتحاد على التجديد.. وتفاجأت بنونو

كشف الروماني كوزمين كونترا، مدرب اتحاد جدة السابق، أنه اتفق مع إدارة النادي على تجديد التعاقد قبل أن يتفاجأ بتفاوض الإدارة مع البرتغالي نونو سانتو، الذي تولى المنصب يوم الاثنين ولمدة موسمين قادمين.

وتولى كونترا تدريب الاتحاد بعد بداية الموسم الماضي، وكان يتصدر مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لفترة طويلة قبل أن يفقد المركز الأول قبل جولتين من النهاية لمصلحة الهلال الذي فاز بالبطولة في نهاية المطاف.

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وقال كونترا في حوار مع برنامج "لا يبزارا دي كينتانا" على راديو ماركا الإسباني: كان موسماً معقداً ولم يكن من السهل تحمل الضغوطات، لقد كنا نقاتل على البطولة حتى اللحظة الأخيرة.

وواصل: كان لدي اتفاق مع النادي لتمديد التعاقد لموسم آخر وقبل يومين من انتهاء العقد ، اتفقنا على شروط التجديد ، لكنني اكتشفت من خلال الصحافة أن الإدارة كانت تتفاوض مع مدرب آخر ، وفي النهاية قرر النادي تعيين نونو إسبيريتو سانتو.



وعن خطته المستقبلية أجاب: سأنتظر العروض التي تصلني، وإن كنت أحلم بالعودة إلى إسبانيا والتدريب هناك.

وتولى كونترا تدريب اتحاد جدة في 29 مباراة ببطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، فاز 19 مرة مقابل التعادل في خمس والخسارة مثلها.