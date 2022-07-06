الاتحاد يتعاقد مع زكريا هوساوي حتى 2023

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأربعاء تعاقده مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي أحد حتى عام 2023 معارا في أولى صفقات الفريق الغربي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" مقطعا مرئيا يظهر فيه هوساوي بقميص فريق مدينة جدة والعام 2023 وكشف بأن العقد بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء لمدة عام.

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وكان النادي الغربي أعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو خلفا للروماني كوزمين كونترا الذي قاد الاتحاد في مباريات الموسم الماضي.