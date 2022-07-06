توتنهام واتحاد جدة.. علاقة أعادها نونو إلى الواجهة

ارتبط ناديا اتحاد جدة السعودي وتوتنهام الإنجليزي بعلاقة بدأت قبل 21 عاما، عادت من جديد بتعاقد الأول مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الذي تولى قيادة "السبيرز" في وقت سابق.

ووقع الاتحاد مع المدرب البرتغالي يوم الاثنين بعد نهاية عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا على أن يبقى نونو مدربا للفريق الغربي حتى 2024.

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وأعلن تعيين نونو مدربا لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي مطلع الموسم الماضي بعد تجربة مميزة في نادي وولفرهامبتون وخاض برفقة الفريق اللندني 17 مباراة بين بطولتي الدوري وكأس الرابطة فاز في 9 منها مقابل 7 خسائر وتعادل لتكون هزيمته أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة آخر ذكرياته مع أبيض شمال لندن.

وتعود أول علاقة ربطت الاتحاد بالنادي الإنجليزي إلى المدرب الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس الذي درب الفريقين في التسعينات ومطلع الألفية الحالية.

وكان أرديليس بطل كأس العالم 1978 وعدداً من الكؤوس المحلية بقميص توتنهام لاعباً في أعوامه العشرة قبل أن يعود للفريق الأبيض مدرباً مطلع موسم 1994-1995 لكنه أقيل في أكتوبر من العام اللاحق وبعد عدة تجارب في المكسيك وكرواتيا واليابان تعاقد الاتحاد معه في 2001 إلا أن تجربته لم يكتب لها النجاح لتعلن إقالته في أكتوبر من العام نفسه واستبداله بالبرازيلي أوسكار.



وسبق للسلوفيني ميلنكو أسيموفيتش الذي ارتدى شعار توتنهام بين عامي 2002 و2004 اللعب للاتحاد في موسم 2006-2007 وسجل هدفاً في مباراة الفريق أمام الوحدة لكن تم الاستغناء عنه بعد فترة قصيرة ليغادر إلى أوستريا فيينا النمساوي في يناير.







أوفيني بشعار توتنهام لم تستمر فترة أوفيني طويلا مع توتنهام خلال موسم 2019-2020 مع الاتحاد

وخاض البرازيلي برونو أوفيني لاعب الاتحاد السابق تجربة قصيرة مع الفريق اللندني في عام 2012 بالإعارة بعد عامين من انطلاق مسيرته في ساو باولو قبل أن تشهد مسيرته عدة محطات وصولا إلى أصفر جدة في يناير 2020، لكن مغامرته مع الاتحاد توقفت في أكتوبر من العام نفسه وتحديدا بعد الجولة الأولى من موسم 2020-2021.