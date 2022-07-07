الإيفوراي كونان لاعباً للنصر حتى 2025

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقده مع الظهير الأيسر الإيفواري غيسلاين كونان بعقد يمتد حتى عام 2025.
ونشر حساب نادي النصر عبر صفحته في "تويتر": رسميًا وقع مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر عقدًا مع نجم منتخب ساحل العاج غيسلان كونان وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات.
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وخاض كونان تجربته في الدوري الفرنسي بشعار نادي ستاد ريمس فيما سبق له اللعب لنادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي كما مثل منتخب بلاده في 21 مباراة وكان لاعبا أساسيا في بطولة كأس أفريقيا الأخيرة.
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