الفتح يعيد المقهوي بعد 8 أعوام

استكملت إدارة نادي الفتح السعودي لكرة القدم إجراءات التعاقد مع حسين المقهوي لاعب فريق أهلي جدة لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن نادي الفتح على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء أن المقهوي وقع للفريق لمدة موسمين ليظل مدافعا عن ألوانه حتى عام 2024.

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وكان المقهوي لاعبا لنادي الفتح وأحد أبطال موسم الفريق التاريخي الذي توج فيه بلقب الدوري موسم 2012 - 2013 قبل أن ينتقل إلى الأهلي في صيف 2014.

وسبق للمقهوي اللعب على مستوى المنتخب السعودي الأول في 29 لقاء كان أبرزها أمام أوروغواي ومصر في مونديال 2018 وكأس آسيا 2019.

يذكر أن الفتح حصل على المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم المنقضي 2021 - 2022 حيث حصد 35 نقطة من 30 مباراة.