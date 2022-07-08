"الرابطة": الدوري السعودي جذب اللاعبين والمدربين من أنحاء العالم

أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس أن المسابقة باتت تشكل عامل جذب للاعبين والمدربين من مختلف أنحاء العالم مشيرة إلى أن العقود التي تبرمها الأندية تركز على حقوق اللاعبين وحمايتهم.

وتعد كرة القدم الرياضة الأولى في السعودية وتأثيرها واضح على جميع المستويات حيث حصلت على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مستوى الأندية مما شكل عامل جذب للاعبين والمدربين من جميع أنحاء العالم للانضمام كما أن الدوري السعودي يُعد حاليا الأعلى متابعة واهتمامًا في الشرق الأوسط.

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وعملت رحلة التحول على جذب الاستثمارات للدوري السعودي للمحترفين وساهم ذلك في تحول رياضة كرة القدم داخل الملعب وخارجه بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي والمنشآت الرياضية مع المزيد من الخطط المستقبلية التي يجري العمل عليها ومنها تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف التي أُعلن عنها الشهر الماضي .

ومنذ شهر يونيو لعام 2021 تم اعتماد الصيغة الأنسب لعقود اللاعبين المحترفين الإلزامية لجميع اللاعبين في السعودية مع التركيز على حقوق اللاعبين وحمايتهم الذي نص على أنه إذا لم يتم دفع مستحقات اللاعب لشهرين متتاليين يعد العقد منتهياً مع الحفاظ على حقوق اللاعب المالية وتمت مراجعة صيغة العقد من قبل الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم "فيفبرو " مع تنفيذ جميع الملاحظات الواردة وعلاوةً على ذلك وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم مع الرابطة السعودية للاعبين المحترفين بدعم من رابطة الدوري السعودي للمحترفين للعمل على تحقيق المستهدفات.

وشهدت إجراءات الكفاءة المالية انخفاضاً إجمالياً في التزامات الأندية بنسبة بلغت أكثر من 51٪ في العام الماضي بالإضافة إلى إجراءات تم تعزيزها مؤخراً لتسجيل الأندية وتراخيصها وحماية اللاعبين وضمان حقوقهم وسلامة تعاقداتهم وتحديث غرفة فض المنازعات المحلية مما ساعد على الانخفاض غير المسبوق لعدد الدعاوى والنزاعات التي مازال عدد منها منظور من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولم يتم البت فيها، وبالتالي لا يمكن قيدها ضد أنديتنا قبل صدور أحكامها.

وتشهد جميع الجهات المنظمة لكرة القدم بما في ذلك الاتحادان الدولي والآسيوي التقدم السريع الذي تحققه الكرة السعودية وسنواصل لعب دور نشط في منظومة كرة القدم بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك "فيفبرو" لإظهار التقدم والتحسينات التي نحققها لصالح رياضة كرة القدم.