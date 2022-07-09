لاعبات السعودية يهدين بيليه قميصاً تاريخياً

تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، هدية تذكارية من المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، عبارة عن قميص، وذلك تقديرا لمساندتهن بعد خوضهن لأول مباراة رسمية.
وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة رسمية في فبراير الماضي أمام سيشيل، وفاز "الأخضر" بهدفين دون مقابل.
وهنأ بيليه حينها الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية.
ونشر اللاعب الحاصل على لقب كأس العالم 3 مرات، يوم السبت، صورة له مع قميص المنتخب السعودي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: في فبراير، هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة رسمية. هذا الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقّع من هذه المباراة التاريخية. شكرا جزيلا.
-
نيمار يسجل في فوز البرازيل على اليابان ويقترب من بيليهسجل نيمار هدفا من ركلة جزاء قبل 13 دقيقة من النهاية ليقود البرازيل للفوز 1-صفر على اليابان في الملعب الوطني في طوكيو يوم الاثنين ليصبح لاعب باريس سان ... رياضة عالمية
-
الأسطورة بيليه يغادر المستشفى وسط مخاوف صحيةخرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يوم الخميس من المستشفى بعد أربعة أيام من دخوله في إطار علاجه من سرطان القولون، وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو ... رياضة
-
بيليه يعود إلى المستشفى مجدداًأُدخِلَ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الاثنين، إلى المستشفى مجدداً في إطار عملية علاجه من سرطان القولون، وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو ... رياضة عالمية