لاعبات السعودية يهدين بيليه قميصاً تاريخياً

تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، هدية تذكارية من المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، عبارة عن قميص، وذلك تقديرا لمساندتهن بعد خوضهن لأول مباراة رسمية.

وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة رسمية في فبراير الماضي أمام سيشيل، وفاز "الأخضر" بهدفين دون مقابل.

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وهنأ بيليه حينها الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية.

ونشر اللاعب الحاصل على لقب كأس العالم 3 مرات، يوم السبت، صورة له مع قميص المنتخب السعودي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: في فبراير، هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة رسمية. هذا الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقّع من هذه المباراة التاريخية. شكرا جزيلا.