روسو: هناك عدة أمور أثرت على مسيرة النصر

وصف ميغيل روسو تجربته مع النصر السعودي بالرائعة، لكنه أشار إلى أنه لم يقتنع بالتعاقدات التي حدثت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشددا على أن الفريق بحاجة إلى تحسين.

وقال المدرب الأرجنتيني في مقابلة مع "العربية" عن تجربته مع النصر: كانت رائعة، النصر فريق كبير وأنا معتاد على تدريب الأندية الكبيرة التي تولد ضغطا كبيرا، وكنت أرغب بتقديم الأفضل لكنني وصلت للنادي بعد مرور عشر جولات من بداية الدوري، لكننا حققنا الحد الأدنى من طموحاتنا وهو دوري أبطال آسيا.

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وأشار إلى أن تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية لم تكن على قدر طموحاته، وأبان: دائما أقول يجب أن تعرف جيدا كيف تختار، في تلك الفترة بالانتقالات الشتوية لم أقتنع بالخيارات المطروحة، لا يجب التوقيع مع لاعبين فقط من أجل التوقيع معهم.

وبشأن حدوث مفاوضات مع إدارة النادي بشأن تمديد عقده، أجاب المدرب البالغ من العمر "66 عاما": لقد كانت هناك إمكانية مطروحة لكل شيء وكان يجب تحليل عدة أمور، بالنسبة لي لم يكن الأمر سهلا للعيش خارج الأرجنتين، أنا سعيد بالعلاقة التي تربطني بالنادي وبالرئيس وحاليا كل واحد منا يسير في طريقه.

وأضاف: النصر كفريق جيد لكن يجب تحسينه، وهو فريق يجبرك على أن يكون مستواك دائما في القمة.

وعن سبب تأرجح مستوى الفريق تحت قيادته، أوضح: اللاعبون بشر، نحن نعتقد أن اللاعب دائما يكون 100% في مستواه لكن في الحقيقة فهو أيضا يمر بأوقات صعبة ذهنيا ويعاني من إصابات تؤثر عليه وفي الحقيقة المجموعة التي كانت معي في النصر أظهرت دائما استعداد للعمل وليس هناك قاعدة من الممكن أن تنجح مع اللاعب فهم أيضا بشر ويعانون من هبوط في المستوى وهناك من يتحسن مستواه ويجب أن تفهم اللاعب جيدا. لقد عانينا من الإصابات وفيروس كورونا وبالتالي فهم يفقدون مركزهم، هناك العديد من الأمور التي حصلت معنا وأثرت على مستوى الفريق.