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النصر السعودي يضم الكولومبي أوسبينا

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أوسبينا حارس كولومبيا في لقاء سابق

النصر السعودي يضم الكولومبي أوسبينا

العربية. نت

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقع مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، عقدًا مع ديفيد أوسبينا، حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لسنتين.

رئيس النصر مع أوسبينا
رئيس النصر مع أوسبينا

وانتهى عقد الحارس البالغ من العمر "33 عاما" مع نابولي الإيطالي في نهاية الموسم، والذي خاض معه ثلاثة مواسم، ولعب قبلها مع أرسنال الإنجليزي ونيس الفرنسي إضافة إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

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