.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خالد أبو راشد: قدمنا طلب تصويت لحل مجلس إدارة الأهلي

  • الخط

خالد أبو راشد: قدمنا طلب تصويت لحل مجلس إدارة الأهلي

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد خالد أبو راشد، العضو الذهبي في نادي أهلي جدة، أن أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب إقامة تصويت بحل مجلس الإدارة مضيفا أن في حال رفضه سيتم رفع توصية لوزارة الرياضة.

وخلال لقاء مع نشرة الرياضة في "العربية" أوضح خالد أبو راشد: الجمعية العمومية تقدمت بطلب تصويت على حل مجلس إدارة النادي ومناقشة الجوانب المالية والفنية، وقدمنا طلبا إلحاقيا بإدراج بند التصويت على حل مجلس الإدارة وفي حال وافقت سنقوم بالتصويت وفي حال عدم الموافقة سنرفع توصية وطلبا بحل المجلس.

وأضاف: مجلس إدارة الأهلي لم يحقق الأهدافه إذ فشل في الكفاءة المالية ويقع في المركز الأول في الديون، كما فشل فنيا بشكل ذريع.

وزاد العضو الذهبي: قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الإدارة في 11 يوليو الجاري لعدم تحقيقه الأهداف وليس بسبب الهبوط فقط رغم اعتباره أمرا كارثيا بل لأنه لم يحقق أهدافه وهي المادة التي تنص عليها اللائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة تيك توك لحماية المراهقين والأطفال من المحتوى الضار خطة تيك توك لحماية المراهقين والأطفال من المحتوى الضار
اكتشف المزيد