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رجاءالله السلمي: وردنا طلب بحل مجلس إدارة الأهلي

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رجاءالله السلمي: وردنا طلب بحل مجلس إدارة الأهلي

دبي - قناة العربية

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كشف رجاءالله السلمي مساعد وزير الرياضة السعودي لشؤون الإعلام والاتصال أن الجمعية العمومية لنادي أهلي جدة ستعقد حضوريا لأعضاء مجلس الإدارة والأعضائ الذهبيين مضيفا بأن الوزارة استقبل طلبا مؤخرا بحل مجلس إدارة النادي.

وفي لقاء في نشرة الرياضة على العربية أوضح مساعد وزير الرياضة: الجمعية العمومية للأهلي ستعقد حضورياً لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين فيما ستكون عن بعد لبقية الأعضاء. استقبلنا طلبا في أبريل الماضي بعقد جمعية عمومية غير عادية لكن لأنه لم يكن مكتملاً لم توافق الوزارة.

وأضاف حول ورود طلب بحل مجلس إدارة الأهلي: في يوم 11 يوليو ورد طلب بحل مجلس إدارة الأهلي من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية وسيتم التعامل معه وفقا لما تقتضيه اللائحة الأساسية للأندية.

وأبان السلمي حول صلاحيات وزارة الرياضة قائلا: لا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية إلا في حال ثبوت فساد مالي أو إداري أو المخالفات الجسيمة أو استقالة الرئيس أو نقص عدد المكون لجلس الإدارة عن نصابه القانوني.

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