العدالة يتعاقد مع الجناح الكولومبي لينيس

أعلن العدالة الصاعد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس عن تعاقده مع الجناح الكولومبي رينالدو لينيس.
ولم يوضح النادي مدة التعاقد مع لينيس (29 عاما) الذي سبق له اللعب لأندية أرجنتينية وبرازيلية ويونانية.
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ويواصل العدالة تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بعد ضم المدافعين السويسري مارتن أنجا والسويدي ميكايل دايرستام وميلان مياتوفيتش حارس منتخب الجبل الأسود كما توصل إلى اتفاق للتعاقد مع كريستوفر غونزاليس لاعب وسط بيرو والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس.
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