"اللعب الفعلي".. الدوري السعودي 51 دقيقة والإسباني 53

نشرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائمة بأكثر مباريات المسابقة في الموسم الماضي حازت على عدد دقائق من اللعب الفعلي وهو رقم مقارب لكبرى مسابقات أوروبا.

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وبحسب ما نشرت الرابطة عبر حسابها في "تويتر" فإن متوسط اللعب الفعلي في المسابقة وصل إلى 51.09 دقيقة وكانت مباراة الهلال وضمك ضمن مباريات الجولة 11 أكثر المباريات لعبا فعليا في المسابقة بـ62:52 دقيقة فيما جاءت مواجهة الباطن والشباب في الجولة الثامنة ثانية في الترتيب بـ62:29 دقيقة وحازت مباراة التعاون والأهلي في الجولة الرابعة على المركز الثالث، 60:49، والفيحاء والاتحاد في الجولة الأولى رابعا، 60:17، والنصر والرائد في الجولة الخامسة، 60:07، والاتفاق والطائي في الجولة 21 سادسا بـ60 دقيقة.





وعلى صعيد الدوريات الكبرى فإن تقريرا نشره موقع "بي بي سي" في مايو الماضي كشف أن معدل اللعب في دوري أبطال أوروبا هو الأعلى بـ56:54 دقيقة دون احتساب الأشواط الإضافية والإنجليزي ثانيا، 55:03 دقيقة، والفرنسي، 56:17، والألماني، 54:23، والإيطالي وصل معدله إلى 54 دقيقة و43 ثانية فيما كان الدوري الإسباني سادس القائمة بـ53:21 دقيقة.