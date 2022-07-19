الأربعاء.. انطلاق كأس العرب للشباب في أبها

تنطلق يوم الأربعاء بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عامًا في نسختها الثامنة والتي تستضيفها أبها السعودية بمشاركة 18 منتخبًا.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط مباريات البطولة التي تستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

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ويقص المنتخب السعودي والموريتاني شريط افتتاح البطولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحساب المجموعة الأولى وذلك عند الخامسة من مساء يوم الأربعاء، تتبعها مباراة المنتخبين الإماراتي والأردني لحساب المجموعة الثانية عند التاسعة مساء على ملعب نادي ضمك.

وكانت قرعة البطولة وضعت المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والأردن واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر، لبنان وليبيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر، عمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس، البحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة، بينما ضمت المجموعة السادسة منتخبات المغرب، فلسطين والصومال.

ويدخل المنتخب السعودي صاحب الضيافة البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها، كما أن (الأخضر) الشاب هو الأكثر تأهلا للمباراة النهائية في 5 مناسبات بالنسخ السبع الماضية.

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت في المغرب عام 1983 وتوج بلقبها المنتخب العراقي بعد فوزه على المنتخب السعودي، فيما توج شباب المنتخب السعودي بلقب النسخة الثانية عام 1985 بعد الفوز على الجزائر صاحبة الضيافة في المباراة النهائية.

واستضاف العراق النسخة الثالثة عام 1989 وتوج بلقبها منتخب المغرب بعد الفوز على العراق في المباراة النهائية، كما توج المنتخب ذاته بلقب النسخة الرابعة التي احتضنتها بلاده (المغرب) عام 2011 بعد الفوز على المنتخب الوطني في المباراة النهائية.

وأقيمت النسخة الخامسة في الأردن عام 2012 وتوج بلقبها المنتخب التونسي بعد الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية، فيما احتضنت السعودية النسخة السادسة عام 2020 وتوج بلقبها منتخب السنغال بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية.