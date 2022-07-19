محمد السليم رئيساً للجنة المسابقات

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا بتشكيل لجنة المسابقات وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الحالية اعتذارهم عن الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي السابق 2022 - 2021.

وضمت لجنة المسابقات التي تم المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الرابطة برئاسة محمد السليم وعضوية محمد السليمان وعبدالرحمن السيار.



وأعرب عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة عن شكره وتقديره للجنة السابقة برئاسة الأستاذ أحمد الراشد مثمنًا لها كل الجهود التي تم بذلها خلال المواسم الثلاث السابقة، منذ انتقال أعمال لجنة المسابقات من اتحاد القدم إلى الرابطة، متمنيًا في الوقت ذاته لأعضاء اللجنة المشكلة حديثا التوفيق والنجاح.

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ومن المقرر كذلك أن يتم تعيين رئيس للجنة تراخيص الأندية نظراً لاستقالة رئيسها الاستاذ محمد السليم بعد تعيينه رئيسًا للجنة المسابقات.