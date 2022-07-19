‎كونترا: الاتحاد بطل الدوري الموسم المقبل.. بشرط

‎يعتقد الروماني كوزمين كونترا مدرب اتحاد جدة السابق أن الفريق سيكون بطلًا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المقبل إذا تم استكمال العمل الذي بدأه وسار على نهجه.

‎ورحل كونترا عن اتحاد جدة بنهاية الموسم بعدما خسر اللقب لصالح الهلال في الأمتار الأخيرة وخرج من الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك على يد الفيحاء.

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‎وقال كونترا لـ"العربية.نت": الاتحاد عليه مواصلة العمل، الموسم الماضي كان جيدًا، البطل تحدد في الجولة الأخيرة لذا على اللاعبين مواصلة القتال والبناء على ما تحقق من مكاسب في العام الماضي.

‎وتابع: مشكلتنا الأكبر كانت لعب 5 مباريات فقط في 4 أشهر، بعد توقف طويل خسرنا من الفيحاء في كأس الملك ومن بعدها بدأ كل شيء يصبح أسوأ، لكن على الرغم من هذا بذلنا كل ما بوسعنا أنا وطاقمي الفني واللاعبون، بالطبع أنا لست سعيدًا لأننا خسرنا اللقب، علينا أن نعترف أن الهلال في النهاية كان أفضل منّا.

‎وقاد كونترا الاتحاد في 29 مباراة خلال جميع المسابقات، حقق الفوز في 19 لقاء، وانهزم في 5 مواجهات وتعادل مثلها، سجل هجومه 59 هدفًا واستقبل دفاعه 29 آخرين.

‎ووجه كونترا رسالة للاعبيه قائلًا: أعلم أن خسارة اللقب أحبطتكم، أثبتنا هذا الموسم أن الاتحاد لديه القدرة على حصد اللقب لكن في الموسم المقبل عليكم أن تتمتعوا بالقوة خلال 100% من مباريات الموسم وليس 75% فقط، اكتسبتم خبرة ستفيدكم لاحقًا، أتمنى لكم وللنادي كل التوفيق.

‎وأكمل: إذا تم الحفاظ على ما قمت به والاستفادة من عقلية الفوز التي زرعتها في اللاعبين والبناء عليها، الاتحاد سيكون بطل الدوري في الموسم المقبل بنسبة 100%.

‎وأبدى كونترا اندهاشه من قوة الدوري سعودي مؤكدًا أنه لم يكن يعلم مستوى التنافس في البطولة قبل أن يتولى المهام الفنية لأصفر الغربية، وأشار إلى أن جميع الفريق من الصعب هزيمتها ويمتلكون مدربين من الطراز الرفيع.

‎ولام الروماني إدارة الفريق بسبب الطريقة التي رحل بها، وكشف أنه علم بقرار الاستغناء عن خدماته من "انستغرام": أنا محبط، إذا كان لديك اتفاق مع شخص ما وقمت بتغييره عليك أن تتصل به وتخبره، إذا قرروا التصرف على هذا النحو فهذه مشكلتهم، انتظرت اتصالًا واحدًا فقط.

‎وبسؤاله حول اللاعب الذي يتمنى تدريبه مستقبلًا مجددًا من الاتحاد، أجاب المدرب: سأختار رومارينيو بالطبع، بدون تفكير.

‎وظهر اللاعب البرازيلي 29 مرة تحت قيادة كونترا في كافة البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا ومرر 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

‎واختار كونترا الهزيمة من الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة كأصعب لحظاته خلال الموسم الماضي، وعلّق: لم نكن نستحق تلك الخسارة بعد كل تلك الفرص التي لاحت لنا لكن هذه هي كرة القدم، خسارة الطائي أزعجتني كثيرًا أيضًا، كان من الممكن أن يكون مصيرنا بأيدينا.

‎وودع كونترا جماهير الاتحاد برسالة عاطفية قال بها: شكرًا لكم على كل شيء، على الدعم وما فعلتموه على مدار الموسم، أنا محبط لأنني لم أجلب لكم اللقب الذي تستحقونه، عليكم أن تستمروا في دعم الفريق الذي سيصبح أفضل في الموسم المقبل.. أنتم تستحقون الفوز بالدوري.

‎وتحدث المدرب عن مستقبله: لم أتلقَ أي عروض من الدوري السعودي ولم أحدد وجهتي المقبلة بعد، لكنني منفتح على فكرة التدريب هناك، استفدت من تجربتي مع الاتحاد وتعلمت من أخطائي وأصبحت مدركًا أكثر لطبيعة كرة القدم في البلاد.

‎ويستعد البرتغالي نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون وتوتنهام الأسبق لخلافة كونترا على مقعد المدير الفني للاتحاد مع بداية منافسات الموسم المقبل.