"قضية عائلية" تبعد إيغالو عن معسكر الهلال

أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء تعذر سفر النيجيري أوديون إيغالو هداف الفريق والدوري السعودي مع البعثة إلى برمنغهام الإنجليزية لأسباب قانونية مستجدة متعلقة بقضية عائلية.
ونشر الهلال عبر صفحته الرسمية في "تويتر" أسماء اللاعبين المسافرين إلى المعسكر التحضيري لمنافسات الموسم المقبل والذي سيقام في برمنغهام الإنجليزية مضيفا غياب الهداف النيجيري عن القائمة "خصص الجهاز الفني برنامجا تدريبيا لأوديون إيغالو برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في مقر النادي خلال مدة المعسكر بعد تعذر مرافقته للفريق لأسباب قانونية مستجدة بسبب قضية عائلية".
ولعب إيغالو في الدوري الإنجليزي 3 أعوام في واتفورد بين 2014 و2017، وعاماً بين 2020-2021 مع مانشستر يونايتد.
وأنهى إيغالو الموسم الماضي هدافاً وبطلا لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 هدفا مع ناديي الشباب والهلال.
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