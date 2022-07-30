وزارة الرياضة السعودية تعلن استراتيجية دعم الأندية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم السبت، عن استراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، والتي شهدت عدة تعديلات وتحديثات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: تهدف الاستراتيجية إلى زيادة استمرار استدامة الأندية الرياضية في السعودية ماليا وإداريا، من خلال تطبيق نظام حوكمة فعال، يسهم في تطورها ويحافظ على استقرارها على المدى البعيد.

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وأضاف البيان: شهدت مبادرة "الدعم المباشر" في هذا العام زيادة في الدعم المخصص لأندية دوري الدرجة الأولى، ليستحق كل ناد في هذه الدرجة مبلغ 6.5 مليون ريال سنويا، بدلا من 5 ملايين كانت في العام الماضي، فيما سيستمر ذات الدعم المقدم لأندية المحترفين بواقع 50 مليون ريال لكل ناد سنويا، و 3 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الثانية، وفي مبادرة "الحوكمة" ستخضع لنظام التصنيف الإدارة للأندية الرياضية والمعلن عنه مؤخرا، لتشمل بذلك جميع الأندية البالغ عددها 170.

وخصصت الاستراتيجية في عامها الرابع، مبلغ 240 مليون ريال لمبادرة الحضور الجماهيري، والتي تختص بالأندية المشاركة في دوري المحترفين، وذلك بواقع مليون لكل ناد كحد أعلى للمباراة الواحدة المقامة على أرضه، كما سيتم تخصيص فائض هذه المبادرة لمكافأة الأندية ذات أعلى نسبة حضور جماهيري خلال الموسم الرياضي، ليتم صرفها بشكل سنوي.