السعودية تطلب استضافة كأس آسيا للسيدات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن أربعة اتحادات وطنية أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026.

وجاء ذلك بعد أن وجه الاتحاد الآسيوي الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إبداء رغبتها في استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026، قبل الموعد النهائي بتاريخ 31 يوليو 2022.

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وأبدت الاتحادات الوطنية الأربعة رغبتها في استضافة البطولة الأهم في قارة آسيا لمنتخبات السيدات، وهي اتحادات السعودية والأردن وأستراليا وأوزبكستان.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أنه سيعمل مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة، من أجل تقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه خلال عام 2023.

وينتظر أن تشهد كأس آسيا للسيدات 2026 البناء على أساسات التراث الكبير للبطولة، والتي تم توسيعها من ثمانية منتخبات إلى 12 منتخبا، حيث كانت النسخة الأخيرة التي أقيمت في الهند هذا العام، الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة خلال العقدين الماضيين، وشهدت أكبر وفد في تاريخ البطولة.

كذلك شهدت النسخة الماضية تواجد أكبر عدد من طواقم التحكيم في تاريخ البطولة، حيث جرى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) للمرة الأولى، وذلك اعتبارا من دور الثمانية.

وسجلت النسخة الماضية هذا العام الأرقام الأعلى في التفاعل الرقمي، مع تسجيل أكثر من 270 مليون انطباع و17 مليون تفاعل و74 مليون مشاهدة للفيديو، عبر المنصات الرقمية المختلفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكانت أستراليا قد استضافت كأس آسيا للسيدات عام 2006، علما بأن منتخب أستراليا حقق اللقب الوحيد في تاريخ البطولة عام 2010 في الصين، في حين تستضيف أوزبكستان هذا العام بطولة الأندية الآسيوية للسيدات لمنطقة الغرب، وتطمح في أن تكون أول دولة بمنطقة وسط آسيا تستضيف البطولة.

واستضاف الأردن كأس آسيا للسيدات عام 2018، في حين تطمح السعودية في أن تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب آسيا تستضيف البطولة.