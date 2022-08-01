تحديد "كرة" دوري الدرجة الأولى بالسعودية

أتمت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين بالسعودية عقد شراكة مع العلامة التجارية (سكيلانو) لتصبح بموجبه الكرة الرسمية لدوري "يلو" للموسم الرياضي 2022-2023، حيث تخضع هذه الكرة للمواصفات والمقاييس الخاصة الدولية الرسمية ولقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولمعايير FIFA Quality pro، حيث تعد (سكيلانو) علامة تجارية سعودية في عالم الملابس والمعدات الرياضية.
ومثل رابطة الدرجة الأولى للمحترفين في توقيع هذه الشراكة رئيس مجلس إدارة الرابطة المكلف طلال العبيدي، ومثل (سكيلانو) عبدالله العبد القادر الرئيس التنفيذي للشركة وفهد الشمري نائب الرئيس.
وتنص بنود هذه الشراكة على التزام رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين على إمداد الأندية الأعضاء والملاعب التي ستقام عليها منافسات دوري يلو الكرات الرسمية بمعدلات تتناسب مع احتياج الأندية والملاعب على أن يتم خلال السنوات القادمة تطوير الشراكة للوصول إلى أهداف الطرفين المشتركة.
حضر التوقيع من رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين رعد أباالخيل وسعد ال حصّان وسلمان المطوع.
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