حرمان الاتحاد من تسجيل اللاعبين وتغريمه.. وإيقاف حمدالله 4 أشهر

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء حرمان نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترة واحدة بالإضافة إلى إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول 4 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال.

وجاء في بيان اللجنة عبر موقع الاتحاد السعودي الرسمي: إيقاف اللاعب عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وإيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

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وبحسب بيان اللجنة فإن الوقائع والحيثيات والأسباب كالتالي: باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أعمالها بالنظر في الشكوى والتأكد من اختصاصها وعدم تعارض الشكوى مع النزاع التعاقدي المنظور أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وحيث أن الشكوى المقدمة للجنة تتعلق بعملية تفاوض ذات بعد محلي وتدخل ضمن نطاق المخالفات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب اللجنة فإنها استندت على ما يلي: 1- الفقرة (1) من المادة (6): تختص اللجنة بمتابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها. 2- الفقرة (2) من المادة (6): اختصاص اللجنة بالفصل في الشكاوى الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، والتي تنشأ بين المخاطبين بهذه اللائحة فيما يتعلق بتطبيق أحكامها. 3- الفقرة (7) من المادة (6) على اختصاص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل (الثاني والعشرون) من اللائحة على المخاطبين بهذه اللائحة في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لهذه اللائحة. 4- تعريف المخاطبين باللائحة وفق التعريفات: (الأندية، واللاعبين، والوسطاء، ومدراء الاحتراف وأوضاع اللاعبين والإداريين في النادي). 5- الفقرة (2) من المادة (55): يخضع اللاعبون غير السعوديين للأحكام الواردة في هذه اللائحة. لذا فقد ثبت للجنة اختصاصها الأصيل في نظر الشكوى.

وأكدت اللجنة سماعها لجميع الأطراف: وكإجراء أولي فقد أتاحت اللجنة لكل من نادي الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم ومشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم وعبدالرزاق حمدالله حق الدفاع وطلبت من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار والتي يحق للجنة تمديدها لمدة أو مدد مماثلة حسب حال وموضوع وظروف الشكوى، ولما تضمنته الشكوى من ظروف ووقائع يتطلب التثبت من صحتها مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، فقد تم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها وذلك استنادًا لنص الفقرة (4) من المادة (8) من اللائحة. وبناء على التقرير الوارد في تاريخ 12 / 07 / 2022 من الجهة الرسمية المختصة التي انتهت إلى صحة التسجيلات ونسبة الأصوات إلى الأشخاص. استكملت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الإجراءات، وتم تمكين جميع الأطراف من حق الدفاع. ولعدم وجود موافقة كتابية للشروع في التفاوض مع اللاعب. واستنادًا على - المادة (62): 1. يحق للجنة وفق صلاحيتها أو بطلب من أحد الأندية أن توقع العقوبات على اللاعب المحترف في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: 5/1 التفاوض مع أحد الأندية أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام هذه اللائحة. 2- المادة (64): 1. يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: 4/1 التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام اللائحة. 3- المادة (65): 3. يجوز للجنة، وفقاً لتقديرها المنفرد، إيقاع عقوبات على أي مسؤولين أو إداريين أو مديري احتراف وأوضاع اللاعبين، في حالة ارتكابهم مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: 4/1 التفاوض مع لاعب أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام هذه اللائحة.