إيقاف عبدالرزاق حمدالله الفعلي .. 44 يوماً

سيغيب المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم اتحاد جدة عن المباريات مدة 44 يوماً وذلك بعدما أوقفته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد القدم السعودي يوم الثلاثاء لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع ناديه السابق النصر.
ويبدأ إيقاف حمدالله في الثاني من أغسطس الجاري ويمتد حتى الثاني من ديسمبر المقبل أي 122 يوماً، لكن مسابقة الدوري السعودي التي ستنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري ستتوقف أكثر من مرة خلال سريان عقوبة المهاجم المغربي.
وتبدأ مسابقة الدوري بعد 23 يوم من بداية العقوبة، ومن ثم سيتوقف الدوري في شهر سبتمبر خلال أيام فيفا بين 17 وحتى 30 سبتمبر أي 13 يوماً.
ومن المقترح أن يبدأ استعداد المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم بين 17 أكتوبر و20 نوفمبر ما يعني توقف مسابقة الدوري لمدة 34 يوماً، وسيخوض "الأخضر" مبارياته في كأس العالم على مدار 8 أيام بين 22 و30 نوفمبر.
ومن المؤكد أن يعود عبدالرزاق حمدالله إلى المباريات في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري والمقترح إقامتها بين 15 و17 ديسمبر.
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