جدول الدوري السعودي.. ديربي الرياض في الجولة العاشرة

وضع جدول النسخة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة العاشرة، بينما سيلتقي الهلال مع اتحاد جدة في السابع من يناير 2023.

وأصدرت رابطة دوري المحترفين جدول الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان يوم الخميس والذي يبدأ يوم 25 أغسطس 20222 وينتهي في الرابع من فبراير من العام المقبل.

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وسيستقبل النصر صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي غريمه التقليدي الهلال بطل المسابقة في الجولة العاشرة يوم 26 ديسمبر 2022، بينما يرحل الهلال إلى جدة لملاقاة الاتحاد في السابع من يناير 2023 ضمن مباريات الجولة 12.

ويستضيف النصر في الثاني من أكتوبر اتحاد جدة لحساب الجولة الخامسة، بينما يلعب الهلال مع الشباب في الجولة السابعة يوم 10 أكتوبر.

ويلاقي الشباب نظيره الاتحاد يوم 17 ديسمبر في الجولة التاسعة، ويلعب النصر بضيافة الشباب في الجولة 13 يوم 14 يناير 2023.

ويبدأ الهلال بطل المسابقة مشواره بالدوري بلقاء الخليج، ويرحل الاتحاد إلى الأحساء لملاقاة العدالة، ويلعب النصر مع الوحدة، بينما يستضيف الشباب الباطن في الجولة الأولى.