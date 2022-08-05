اتحاد جدة: سنقاضي كل من أضر بالنادي

أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الجمعة، أنه بدأ الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية.

وقال النادي في بيان صحافي: إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن الإدارة بدأت فعليا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه.

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وأضاف النادي: نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكما ابتدائيا، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني.

وواصل البيان: مع العلم بأن القضية حاليا منظورة لدى "فيفا" بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصا أنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي.

وختم الاتحاد بيانه: نؤكد ثقتنا كاملة في الجهات الرياضية بالسعودية وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومركز التحكيم، واتحاد القدم ولجانه، وثقتنا أيضا كاملة في الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية لإثبات حق نادي الاتحاد، ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة النظام العام بالسعودية.

