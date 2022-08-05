المسلم: السعودية قادرة على تنظيم الألعاب الشتوية

أكد حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي دعم المجلس لملف السعودية استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في تروجينا بنيوم، مشيراً إلى أن السعودية قادرة على تنظيم الدورة بشكل رائع.

وقال المسلم لـ"العربية": يجب علينا دعم الملف السعودي وسيكون دعم المجلس الأولمبي للسعودية في سعيها نحو الاستضافة مطلقاً، فالملف السعودي متكامل، والخطة الموضوعة لاستضافة الدورة طموحة.