.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المسلم: السعودية قادرة على تنظيم الألعاب الشتوية

  • الخط

المسلم: السعودية قادرة على تنظيم الألعاب الشتوية

الكويت - مناف الفضلي

نشر في: آخر تحديث:

أكد حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي دعم المجلس لملف السعودية استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في تروجينا بنيوم، مشيراً إلى أن السعودية قادرة على تنظيم الدورة بشكل رائع.

وقال المسلم لـ"العربية": يجب علينا دعم الملف السعودي وسيكون دعم المجلس الأولمبي للسعودية في سعيها نحو الاستضافة مطلقاً، فالملف السعودي متكامل، والخطة الموضوعة لاستضافة الدورة طموحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني
اكتشف المزيد