المسلم: السعودية قادرة على تنظيم الألعاب الشتوية

أكد حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي دعم المجلس لملف السعودية استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 في تروجينا بنيوم، مشيراً إلى أن السعودية قادرة على تنظيم الدورة بشكل رائع.
وقال المسلم لـ"العربية": يجب علينا دعم الملف السعودي وسيكون دعم المجلس الأولمبي للسعودية في سعيها نحو الاستضافة مطلقاً، فالملف السعودي متكامل، والخطة الموضوعة لاستضافة الدورة طموحة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
عابدي يتحدث عن إعداد الرياضيين لـ "الألعاب الآسيوية الشتوية" 2029أكد فائق عابدي، أول رياضي سعودي يشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، أن تنظيم الأحداث العالمية الكبرى يعود بالنفع على الرياضيين السعوديين، مضيفا أن ... رياضات متنوعة
-
السعودية تطلب استضافة "الألعاب الآسيوية الشتوية" 2029 في تروجيناأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الأربعاء تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي أبدت من خلاله رغبة السعودية باستضافة دورة الألعاب ... رياضات متنوعة
-
عبدالعزيز الفيصل يقرر تأسيس اتحاد الألعاب الشتويةأصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، يوم الأربعاء، قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية.كما أصدر ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية