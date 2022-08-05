لماذا رفض طلب الهلال التدابير الوقتية؟.. الرفاعي يجيب

يعتقد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي سابقاً أن سبب رفض محكمة التحكيم الرياضي السعودي طلب الهلال التدابير الوقتية، هو عدم توصل هيئة التحكيم إلى أدلة كافية ترجح موقف أحد الناديين.

ورفض مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب نادي الهلال التدابير الوقتية لتسجيل اللاعبين على خلفية قرار غرفة فض المنازعات حرمانه من التسجيل إثر قضية توقيعه مع محمد كنو الذي أبرم عقداً مع النصر في ذات الفترة.

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وقال الرفاعي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": أعتقد أن هيئة التحكيم التي رفضت الطلب هي التي تنظر القضية الأساسية، وأنها لم تصل إلى أدلة كافية ترجح موقف طرف على آخر حتى الآن.

وواصل: أرجح أن هيئة التحكيم لم تصل إلى إلى قرار بخصوص تثبيت العقوبة أو نقضها.