الهلال يهزم ألميريا بثنائية ودياً

تغلب الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف على فريق ألميريا الإسباني، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأحد، على أرضية ملعب بيريلي في برمنغهام الإنجليزية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم الهلال في الشوط الأول عن طريق لوسانو فييتو وسالم الدوسري، وقلص ألميريا الفارق عبر لارجي رامازاني في الشوط الثاني.

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وسيبدأ ألميريا مشواره في الدوري الإسباني، الأسبوع المقبل، عندما يستضيف ريال مدريد في الجولة الأولى.

