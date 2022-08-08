الأولمبي السعودي يهزم أذربيجان

دشن المنتخب السعودي الأولمبي، يوم الاثنين، مشواره في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، بالفوز على نظيره الأذربيجاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في تركيا مستضيفة الدورة.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد الغامدي في الزمن المحتسب بدلا للضائع بالشوط الثاني.
مادة اعلانية
ويخوض "الأخضر الأولمبي" مباراته الثانية، يوم الأربعاء، عندما يواجه منتخب المغرب.
اقرأ أيضاً
-
البرازيلي ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المصريأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لتدريب المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة ... رياضة
-
كوليبالي يطلب من رئيس نابولي احترام منتخبات إفريقيارد كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال والمنتقل حديثا إلى تشيلسي الإنجليزي من نابولي الإيطالي على تصريحات أوريليو دي لورينتس رئيس الأخير، خلال مؤتمر ... رياضة عالمية
-
المنتخب السعودي يصعد لنهائي كأس العرب للشباب بخماسية في فلسطينصعد منتخب السعودية للشباب للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، عقب فوزه الكبير بخمسة أهداف دون رد على منتخب فلسطين، يوم الأربعاء، في الدور ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية