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الأولمبي السعودي يهزم أذربيجان

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فرحة منتخب السعودية بالهدف

الأولمبي السعودي يهزم أذربيجان

العربية. نت

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دشن المنتخب السعودي الأولمبي، يوم الاثنين، مشواره في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، بالفوز على نظيره الأذربيجاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في تركيا مستضيفة الدورة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد الغامدي في الزمن المحتسب بدلا للضائع بالشوط الثاني.

ويخوض "الأخضر الأولمبي" مباراته الثانية، يوم الأربعاء، عندما يواجه منتخب المغرب.

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