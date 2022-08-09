التركي الدولي أوزديمير يدعم صفوف الاتفاق السعودي

تعاقد الاتفاق السعودي مع الدولي التركي بيرات أوزديمير قادماً من طرابزون سبور بطل الدوري التركي بعقد يمتد حتى 2025.
ومن المنتظر انتظام بيرات في معسكر الكوماندوز بفنربخشة يوم الأربعاء، بعد أن ينهي كافة أموره الخاصة.
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ويلعب متوسط الميدان (24 عاماً) في صفوف المنتخب التركي، كما فاز مع طرابزون سبور ببطولة الدوري التركي الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر الذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري.
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