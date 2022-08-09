السومة.. مسيرة هداف تاريخي انتهت بـ"رحيل مر"

رحل المهاجم السوري عمر السومة عن أهلي جدة بعد 8 أعوام كتب فيها اسمه من ذهب في تاريخ فريقه الغربي بإعادته إلى المنصات وتتويج مجهوده الفردي متربعا على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفا.

وغادر السومة صفوف أهلي جدة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى إلى العربي القطري، بحسب منشور الأخير عبر حسابه الرسمي في "تويتر" يوم الثلاثاء بنظام الإعارة ليعلن بذلك نهاية حقبة توج فيها فريقه الأخير بالذهب.

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وبدأت قصة السومة اللافتة في صيف 2014 عندما قدم إلى الأهلي بعد 3 أعوام قضاها في القادسية الكويتي، ليبدأ بعدها مسيرة لن تنسى في تاريخ الفريق السعودي.

ولم ينتظر المهاجم السوري كثيرا لكتابة اسمه من ذهب، إذ أنهى موسمه الأول هدافا لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بـ22 هدفا، فيما أنهى فريقه المسابقة وصيفا للنصر ليتوج فريقه بطلا لكأس ولي العهد ذلك الموسم بتسجيله 3 أهداف، جاء أهمها في النهائي في الفوز على الهلال.

وفي الموسم التالي قاد السومة أهلي جدة إلى بطولته الدورية الأولى بعد غياب استمر 32 عاماً، إذ أنهى الموسم الثاني تواليا هدافا للمسابقة بـ 27 هدفا قبل أن يؤكد تفوقه على جميع منافسيه بتسجيله 4 أهداف في مسابقة كأس الملك كانت منها ثنائيته الشهيرة في مرمى النصر في النهائي ويعيد فريقه بطلا لبطولته المفضلة ويحقق كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي بهدف التعادل الذي سجله في اللقاء قبل تتويج الفريق الغربي عبر ركلات الترجيح.

ولم يتوقف الأهلي بقيادة سلاحه السومة عن المنافسة على الدوري في موسم 2016-2017 إذ أنهى المسابقة وصيفا للبطل الهلال، فيما واصل المهاجم عادته للعام الثالث تواليا بإنهاء المسابقة متصدرا للهدافين برصيد 24، وواصل الفريق لمنتمي لمدينة جدة محاولته الفوز بالدوري مرة أخرة في الموسم اللاحق إلا أنه أنهى المسابقة وصيفا بفارق نقطة عن الهلال، وحل السومة ثانيا للهدافين بـ11 هدفا وغيابات مستمرة بسبب الإصابات.

وبدأ السومة والأهلي في الابتعاد عن المنافسة في موسم 2018-2019 حينها أنهى الفريق البطولة رابعا وأنهى المهاجم منافسته للهدافين في المركز الخامس بـ19 هدفا، ليحاول بعدها الثنائي في الموسم التالي إلا أن النتائج كان لا تختلف عن سابقتها بعدما سجل ذات العدد من الأهداف وحل ثالثا خلف المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافتمبي غوميز.

وتعرض الأهلي موسم 2020-2021 إلى حالة عدم استقرار جعلته ينهي المسابقة ثامنا في الترتيب العام، فيما ابتعد السومة عن المراكز الخمسة الأولى للهدافين لأول مرة منذ ارتدائه قميص أهلي جدة بعدما سجل 12 هدفا فقط وفي المركز الثاني عشر بين الهدافين.

وشهد الموسم الماضي هبوطا تاريخيا للأهلي، إذ أنهى مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الخامس عشر ليودع دوري الطليعة للمرة الأولى في تاريخه، بينما وصل بلغ رصيد السومة 10 أهداف فقط.