الشباب يتعاقد مع بوبينزا.. والسومة يخلفه في العربي

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الغابوني آرون سالم بوبينزا قادما من صفوف نادي العربي القطري 3 أعوام، كما أعلن الأخير تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة قادما من أهلي جدة.

ونشر النادي القطري مقطعا مرئيا يظهر فيه السوري عمر السومة بقميص فريقه الجديد بعدما باع مهاجمه الغابوني إلى الشباب السعودي.

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وبدأ المهاجم الغابوني، 26 عاما، مسيرته في مونانا الغابوني قبل اللعب لبوردو الفرنسي ليعار بعدها إلى عدة أندية فرنسية مثل باو وغازيليك أجاكسيو وتور ومنها إلى فيرينسي البرتغالي قبل الانتقال في 2020 إلى هاتاي سبور التركي وبعدها بعام إلى العربي القطري.

وافتتح بوبينزا مشواره على المستوى الدولي في عام 2016، إذ شارك في 28 لقاء سجل خلالها 5 أهداف في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة وتصفيات كأس إفريقيا ولقاء ودي أمام المغرب.