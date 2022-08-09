.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشباب يتعاقد مع بوبينزا.. والسومة يخلفه في العربي

  • الخط
من الإعلان الرسمي

الشباب يتعاقد مع بوبينزا.. والسومة يخلفه في العربي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الغابوني آرون سالم بوبينزا قادما من صفوف نادي العربي القطري 3 أعوام، كما أعلن الأخير تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة قادما من أهلي جدة.

ونشر النادي القطري مقطعا مرئيا يظهر فيه السوري عمر السومة بقميص فريقه الجديد بعدما باع مهاجمه الغابوني إلى الشباب السعودي.

وبدأ المهاجم الغابوني، 26 عاما، مسيرته في مونانا الغابوني قبل اللعب لبوردو الفرنسي ليعار بعدها إلى عدة أندية فرنسية مثل باو وغازيليك أجاكسيو وتور ومنها إلى فيرينسي البرتغالي قبل الانتقال في 2020 إلى هاتاي سبور التركي وبعدها بعام إلى العربي القطري.

وافتتح بوبينزا مشواره على المستوى الدولي في عام 2016، إذ شارك في 28 لقاء سجل خلالها 5 أهداف في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة وتصفيات كأس إفريقيا ولقاء ودي أمام المغرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصارف لبنان توصد أبوابها أمام المودعين مهددة بإضراب مفتوح مصارف لبنان توصد أبوابها أمام المودعين مهددة بإضراب مفتوح
اكتشف المزيد