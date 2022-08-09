"SSC" تنقل المسابقات السعودية 3 مواسم

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس الملك ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي مع شبكة "SSC" التابعة لشركة الرياضة السعودية لمدة 3 مواسم بقيمة 900 مليون ريال.
ويتميز العقد الجديد باتساع الرقعة الجغرافية للبث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عن طريق قنوات "SSC" وباقة الرياضة على تطبيق "شاهد" وgobx.
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