أهلي جدة يعين فان وينكل مستشاراً فنياً

أعلن مجلس إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي تعيين البلجيكي يان فان وينكل مستشاراً فنياً للنادي خلال المرحلة المقبلة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل 2022-2023.
وسبق لفان وينكل العمل مديرا فنيا للمنتخبات السعودية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بين 2015 و2018، ومستشارا فنيا للاتحاد الإماراتي منذ 2018، كما سبق له العمل مساعد مدرب في نادي الهلال عام 2004، ومع أهلي جدة بين 2012 و2014.
مادة اعلانية
وعزز الأهلي صفوفه للموسم المقبل بالتعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي، والأرجنتيني ليساندرو ألزوغاراي، والحارس البرازيلي رينان ريبيرو.
اقرأ أيضاً
-
أهلي جدة يضم الحارس البرازيلي ريبيروأعلن أهلي جدة تعاقده مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو يوم الثلاثاء لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.ولعب ريبيرو ... رياضة سعودية
-
حسن عبدالقادر: أهلي جدة بحاجة إلى رئيس جديدفيديو الرياضة
-
أهلي جدة يمدد الارتباط بالمدرب سيبولديأعلن أهلي جدة تمديد الارتباط بالمدرب روبرت سيبولدي لموسم واحد، اليوم الأحد، رغم الهبوط لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وكتب الأهلي في ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية