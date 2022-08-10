أهلي جدة يعين فان وينكل مستشاراً فنياً

أعلن مجلس إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي تعيين البلجيكي يان فان وينكل مستشاراً فنياً للنادي خلال المرحلة المقبلة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل 2022-2023.

وسبق لفان وينكل العمل مديرا فنيا للمنتخبات السعودية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بين 2015 و2018، ومستشارا فنيا للاتحاد الإماراتي منذ 2018، كما سبق له العمل مساعد مدرب في نادي الهلال عام 2004، ومع أهلي جدة بين 2012 و2014.

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وعزز الأهلي صفوفه للموسم المقبل بالتعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي، والأرجنتيني ليساندرو ألزوغاراي، والحارس البرازيلي رينان ريبيرو.